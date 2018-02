My PlayStation - Neuer Online-Dienst bietet alle PSN-Funktionen auch im Browser

Falls ihr öfter in die Verlegenheit kommt, auch abseits eurer PS4 mit euren PSN-Freunden kommunizieren zu müssen, könnt ihr euch in Zukunft auf My PlayStation verlassen. Der neue Online-Service, den Sony jetzt vorgestellt hat, lässt euch auch im Browser auf sämtliche Funktionen des PlayStation Networks zurückgreifen.

Zum einen könnt ihr jetzt jederzeit sehen, wer von euren PSN-Freunden online ist, was sie gerade spielen und dürft ihnen zum anderen dann natürlich auch Nachrichten schicken. Dabei könnt ihr sowohl auf die PSN-Emojis zurückgreifen als auch Dateien von eurem Rechner senden. Alle aktuellen Mitteilungen wie Partyeinladungen werden euch ebenfalls angezeigt.

In den Kontoeinstellungen habt ihr Zugriff auf eure Profildetails, den Transaktionsverlauf, eure Zahlungsmethoden und alle aktivierten Geräte eures PSN-Profils. Sogar auf eure Trophäen-Übersicht habt ihr Zugriff und könnt für alle eure Titel die jeweiligen Erfolge einsehen.