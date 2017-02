Nach 5 Jahren Sinkflug - Verkaufszahlen von Retail-Versionen steigen wieder

Vor allem kleinere Titel wie Stardew Valley drängen in die Läden.

In den USA ist die Zahl der Spiele, die nicht nur digital, sondern auch in einer Packung im Laden angeboten werden, das erste Mal seit fünf Jahren wieder angestiegen. Zumindest berichtet das die NPD Group. Industrie-Analyst Mat Piscatella glaubt, dass wir diese Mini-Trendwende den kleinen Spielen verdanken, die außerdem eine Chance seien.

NPD Group

Denn wenn Titel wie Nuclear Throne oder Awesomenauts auch als Retail-Fassung auf den Markt kommen, sorgt das für mehr Abwechslung und Vielfalt in den Videospielbereichen der Läden. Neben möglichen Genre-Alternativen zu den gerade angesagten, größten Spielen bringen kleinere Titel auch noch Abwechslung ins Preisgefüge. Was letzten Endes alles dazu führen kann, dass Leute lieber wieder Ladenregale durchstöbern, was wiederum die Retail-Verkäufe ankurbelt.

Spiele, die es zunächst nur digital gab, haben es in letzter Zeit immer häufiger auch als physische Version in die Läden geschafft wie zum Beispiel Rocket League oder Terraria. Auch die Bemühungen von GameStop, als eigener Publisher kleine Spiele zu vertreiben, dürften die Entwicklung beeinflusst haben, genau wie die Partnerschaft mit Indiebox.

Welche Spiele wünscht ihr euch in einer Retail-Version?

