Nach fünf Jahren Suche - Videospiel-Historiker findet allererste NES-Werbung

NES - Allererste Werbung zur Konsole

Auch wenn heutzutage der Hype um neue Hardware und Spiele oftmals übertriebene Züge annehmen kann, bedeutet das nicht, dass es nicht auch schon vor über 30 Jahren jede Menge Geheimnisse und Ankündigungen gab. Schon das erste NES wurde im Vorfeld angeteased und Nintendo geizte mit Bildern der Konsole. Jetzt wurde der erste offizielle Auftritt des Nintendo Entertainment Systems wiederentdeckt.

Mehr: Nintendo Switch - Neue Details zur Leistung, 40% langsamer im Handheld-Modus

Der Videospiel-Historiker Frank Cifaldi hatte es sich zur Aufgabe gemacht, die allererste Werbung zur NES-Konsole zu finden. Damals konnte er wohl nicht ahnen, dass er fünf Jahre dafür brauchen würde. In einer Ausgabe der Consumer Electronics-Zeitschrift aus dem Jahre 1984 wurde er dann fündig.

They've got it under a cloth like it's a surprise but there was a picture of it like five pages ago. pic.twitter.com/HrQ93VRn1e