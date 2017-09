Naruto - Finales Manga-Kapitel wird in der Boruto-Serie endlich animiert

Fans des Mangas haben mit Kapitel Nummer 700 längst das Ende von Naruto gesehen. Das letzte Kapitel der Saga zeigte uns, 15 Jahre nach dem großen Ninja-Krieg, wie es all den bekannten Charakteren ergangen ist. Wenn hier bei euch keine Glocken läuten wollen, liegt das wahrscheinlich daran, dass ihr, anstatt den Manga zu lesen, den Anime geschaut habt. Dieser hörte nämlich aus unbekannten Gründen schon ein Kapitel früher auf. Statt dem Epilog startete dann aber die Nachfolger-Serie Boruto, die den Werdegang von Naruto's Sohn Boruto verfolgt.

Dies wird sich aber allem Anschein nach sehr bald ändern. Grund zu der Annahme liefert die offizielle Jump-Kurzbeschreibung der nächsten Boruto-Episode, die von Twitter-Nutzer Ken Xyro ins Englische übersetzt wurde. Darin ist unter anderem von einem Treffen der fünf Kage in Konoha die Rede. Weiterhin heißt es, dass Boruto Unheil anstiften will, das aber aufgrund der erhöhten Sicherheit schwieriger als sonst ausfallen dürfte.

Boruto episode 24 preview.

Episode airing on Sept 13.



(We will probably see Naruto chapter 700 animated in this) pic.twitter.com/E41D4HCaWx