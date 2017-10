Need for Speed: Payback - Story Trailer zeigt Intrigen, Action & schnelle Autos

In weniger als einem Monat ist es soweit und Need for Speed: Payback kommt auf den Markt. Um euch die Wartezeit etwas zu versüßen, liefern euch die kreativen Köpfe hinter dem Rennspiel einen neuen Trailer, der näher auf die Geschichte von Payback eingeht.

Wir sehen die drei Hauptfiguren Tyler, Mac und Jess, in deren Rolle wir demnächst schlüpfen dürfen. Das Trio lehnt sich gegen das mächtige Kartell "The House" auf, das die Finger in allerlei krummen Geschäften hat.

Doch auch andere Charaktere rücken durch den Trailer ins Rampenlicht. Darunter Lina Navarro, die Teil des korrupten Kartells ist und seine Interessen auf den Straßen von Fortune Valley vertritt.

Mehr: Need for Speed: Payback - Komplette Weltkarte veröffentlicht, bislang größte Spielwelt der Reihe

Als kleines Extra gibt es von den Entwicklern außerdem einige neue Screenshots vom Rennspiel. Ihr findet sie in unserer Bildergalerie:

Need for Speed: Payback - Screenshots ansehen

Need for Speed: Payback erscheint am 10. November für PS4, Xbox One und PC. In unserer Vorschau konnte uns der neue Teil der Reihe positiv überraschen.