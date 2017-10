NeoGAF - Forum ist nach Vorwürfen der sexuellen Belästigung gegen Gründer offline

NeoGAF war mehrere Tage komplett offline, mittlerweile ist das Forum aber zumindest wieder erreichbar. Allerdings gibt es dort nichts zu tun: Im Moment steht da einzig und allein der Hinweis, dass sich die Seite im Wartungsmodus befindet.

Zuvor waren massenhaft wütende Posts online gegangen, in denen Nutzer des Forums darum gebeten hatten, gesperrt zu werden. Unterschiedlichen Quellen zufolge soll sogar die Hälfte der Moderatoren die Arbeit niedergelegt haben. Das alles passierte offenbar aus Protest, weil dem Gründer und langjährigen Besitzer von NeoGAF sexuelle Belästigung vorgeworfen wird. (via:Kotaku)

Mehr: Naughty Dog - Ex-Mitarbeiter spricht über sexuelle Belästigung, Naughty Dog reagiert

Die Anschuldigungen stammen von einer Regisseurin, die ihre Vorwürfe auf Facebook veröffentlicht hat. Sie nannte zwar keine Namen, soll in einem Kommentar aber eindeutige Hinweise auf die Identität gegeben haben. Die Filmemacherin hat ihr Erlebnis im Rahmen der #MeToo-Aktion geteilt, bei der sich Betroffene zu Wort melden und die anderen Solidarität zeigen können.

We were promised a statement on the situation which has not yet been released. Many Gaf communities has moved to individual discords.