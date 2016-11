NES Mini - Neuer Adapter lässt uns die Controller von damals nutzen

NES Mini - Jetzt mit noch mehr Nostalgie

Am 11. November erscheint endlich mit NES Mini endlich die heißerwartete Neuauflage der legendären 8-Bit-Konsole. Nintendo verspricht uns zwar ein authentisches Spielgefühl, doch ein bisschen mehr Nostalgie ist noch drin.

Der Peripherie-Hersteller Hyperkin hat jetzt einen Adapter vorgestellt, der sich an das NES Mini anschließen lässt und uns die Nutzung der originalen NES-Controller von damals ermöglicht. Falls ihr also eine verstaubte Nintendo-Kiste im Schrank stehen habt, könnt ihr noch tiefer in die 1980er Jahre eintauchen.

Aber auch wenn ihr eure alten NES-Controller nicht mehr findet, gibt es Replikas der Originale, die sowohl mit mit dem Adapter aber auch mit den alten Konsolen funktionieren. (via VentureBeat)

Werdet ihr euch das NES Mini kaufen?