Netflix - Die erste Serie der Coen-Brüder startet 2018

Dass Joel und Ethan Coen an ihrer ersten eigenen Serie namens The Ballad of Buster Scruggs arbeiten, steht schon seit Januar fest. Jetzt scheint auch das Drumherum unter Dach und Fach zu sein: Die Western-Serie der Coen-Brüder soll 2018 auf Netflix zum Streaming bereit stehen, wie in einem Statement bekannt gegeben wurde.

Insgesamt erwarten uns sechs Episoden der Mini-Serie, die sich allesamt um den Protagonisten Buster Scruggs drehen sollen. In dessen Rolle schlüpft Tim Blake Nelson und in jeder Folge wird eine andere Geschichte von der amerikanischen Grenze erzählt.

Mit Fargo existiert zwar bereits eine Netflix-Serie, die auf dem gleichnamigen Film von Joel und Ethan Coen beruht (und von Noah Hawley adaptiert wurde), aber The Ballad of Buster Scruggs stellt trotzdem die erste Show dar, die die Brüder selbst in die Hand nehmen.

Zu den größten Erfolgen des Regisseurs-Duos zählen The Big Lebowski, Fargo, No Country For Old Men und True Grit. Mit dem Western-Setting kennen sich die Brüder also bestens aus und mit Netflix scheint jetzt auch die adäquate Heimat für ihr erstes Serienprojekt gefunden zu sein.

Was erwartet ihr von der Western-Serie der Coen-Brüder?