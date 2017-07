Netflix für Games - Neuer Abo-Service Jump angekündigt, geht in die Beta

Streaming-Dienste wie Netflix und Spotify scheinen die Zukunft der Unterhaltung zu sein. Auch im Gaming-Bereich gibt es eine derartige Entwicklung: Wir können zum Beispiel mit dem Xbox Game Pass ein ähnliches Angebot für Videospiele nutzen, wie es Spotify mit Musik und Netflix mit Serien sowie Filmen bietet. Auch PlayStation Now lässt uns Spiele streamen – der Dienst kommt bald endlich auch nach Deutschland. Jump schlägt in genau dieselbe Kerbe und kann aktuell in der Betaphase getestet werden.

Jump soll genau so funktionieren, wie man sich einen Aboservice vorstellt: Wenn der Dienst noch in diesem Sommer an den Start geht, soll er rund 10 US-Dollar im Monat kosten und uns Zugriff auf alle verfügbaren Spiele bieten. Die ersten zwei Wochen sind testweise allerdings gratis. Zum Launch stehen über 60 Indie-Games im Katalog zur Auswahl, es sollen aber kontinuierlich immer mehr werden. Auf der Website von Jump können wir uns nicht nur für die Beta registrieren, sondern auch neue Titel vorschlagen.

Es dauert rund eine Minute, bis eines der Spiele innerhalb der Jump-App geladen ist. Je nach Spiel und eurer Internet-Verbindung kann die Ladezeit natürlich variieren. Die typischen Qualitäts- und Latenz-Probleme beim Streaming sollen durch den Einsatz bestimmter Technologie vermieden werden. Die Betaphase läuft noch bis zum 24. Juli.

