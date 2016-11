Netflix - Update bringt Offline-Modus, mit dem wir Filme & Serien downloaden dürfen

Das neue Netflix-Update liefert ein Features, das sich Nutzer seit langem wünschen.

Lange mussten wir drauf warten, jetzt hat der Streaming On Demand-Dienst Netflix endlich eine Offline-Funktion, sodass wir auch Filme und Serien schauen können, wenn wir gerade keinen Internetzugang haben. Ähnlich wie beispielsweise bei Amazon Prime Video können wir Folgen oder Filme herunterladen und später anschauen.

Momentan ist die Download-Funktion allerdings nur eingeschränkt verfügbar. Das heißt, dass wir momentan nur Netflix-eigene Inhalte und einige ausgewählte Filme und Serien von anderen Anbietern herunterladen können. Laut den Information von The Verge will Netflix in Zukunft aber noch weitere Inhalte für die Offline-Funktion zur Verfügung stellen.

Möglich wird der Offline-Modus durch ein neues Update, das ihr ab sofort über Android und iOS für eure mobilen Geräten herunterladen könnt. Bei Unklarheiten hilft euch diese Support-Seite, die unter anderem auch erklärt, dass ihr eure Videos entweder in Standard-Qualität oder in höherer Qualität herunterladen könnt.

Wie findet ihr das neue Feature? Werdet ihr es nutzen?