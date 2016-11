Neue Spiele der Woche für PS4, One, Wii U und Handhelds - Release-Liste 21. bis 27. November

Diese Spiele für PS4, One, Wii U und Handhelds erscheinen in dieser Woche.

Die Videospiel-Woche vom 21. bis 27. November startet am Dienstag mit den Releases von Amnesia und Darksiders: Warmastered Edition. Am Mittwoch erscheint dann das langerwartete Pokémon Mond und Sonne und zum Wochenausklang kommt Steins;Gate 0 in die Läden.

Nachfolgend findet ihr die Liste mit den Releases für PS4, Xbox One und Wii U sowie Handhelds in der Woche vom 21. November bis 27. November. Eine Liste mit allen PS4-Releases im Monat November gibt es hier.

Disclaimer: Releases können sich kurzfristig ändern. Diese Liste erhebt außerdem keinen Vollständigkeitsanspruch. Sollten sich Daten ändern oder neue Spiele hinzukommen, aktualisieren wir diese Liste gegebenenfalls.

Dienstag, 22. November

Mittwoch, 23. November

Donnerstag, 24. November

Beat the Beat: Rhythm Paradise (3DS)

Octocopter: Super Sub Squid Escape (Wii U)

Freitag, 25. November

Worauf freut ihr euch in dieser Woche am meisten?