Neue Spiele der Woche für PS4, Xbox One, Wii U & Handhelds - Release-Liste 19. bis 25. Dezember

Diese Konsolenspiele erscheinen in der Woche vom 19. bis 25. Dezember 2016.

Kurz vor Weihnachten wandern noch ein paar Spiele in die Ladentheken, unter anderem Halo Wars: Definitive Edition für die Xbox One. Aber auch die digitalen Regale werden gefüllt. So dürft ihr euch zum Beispiel auf die erste Episode von The Walking Dead: Season 3 freuen.

Nachfolgend findet ihr die Liste mit den Releases für PS4, Xbox One und Wii U sowie Handhelds in der Woche vom 19. bis 25. Dezember.

Disclaimer: Releases können sich kurzfristig ändern. Diese Liste erhebt außerdem keinen Vollständigkeitsanspruch. Sollten sich Daten ändern oder neue Spiele hinzukommen, aktualisieren wir diese Übersicht gegebenenfalls.

Dienstag, 20. Dezember

Donnerstag, 22. Dezember

Back to Bed (Wii U)

Radiant Flux: Hyperfractal (Wii U)

Zombie Brigade: No Brain No Gain (Wii U)

Skypeace (3DS)

PICROSS e7 (3DS)

Geki Yaba Runner Deluxe (3DS)

Japanese Rail Slim 3D: Monorail Trip to Okinawa (3DS)

Worauf freut ihr euch in dieser Woche am meisten?