Neue Spiele der Woche für PS4, Xbox One, Wii U & Handhelds - Release-Liste 31. Oktober bis 6. November 2016

Diese Spiele erscheinen in der Woche vom 31. Oktober bis 6. November 2016.

Während es am Anfang dieser Woche mit Releases für PS4, One, Wii U und Handhelds vergleichsweise mau aussieht, ballen sich die Erscheinungstermine gegen Ende der Woche am Donnerstag und Freitag. Der größte Release ist dabei Call of Duty: Infinite Warfare, das 4.11. in die Läden kommen. Weitere Titel sind unter anderem Moto Racer 4, Gas Guzzlers Extreme oder Gravity+.

Nachfolgend findet ihr die Liste mit den Releases für PS4, Xbox One und Wii U sowie Handhelds in der Woche vom 31. Oktober bis 6. November.

Disclaimer: Releases können sich kurzfristig ändern. Diese Liste erhebt außerdem keinen Vollständigkeitsanspruch. Sollten sich Daten ändern oder neue Spiele hinzukommen, aktualisieren wir diese Liste gegebenenfalls.

Dienstag, 1. November

Donnerstag, 3. November

Collide-A-Ball (3DS)

Gravity+ (Wii U)

Ice Station Z (3DS)

Moto Racer 4 (PS4, One)

Pinball Breakout (Wii U)

Twisted Fusion (Wii U)

Unlucky Mage (3DS)

Freitag, 4. November

Worauf freut ihr euch in dieser Woche am meisten?