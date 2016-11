Neue Spiele der Woche für PS4, Xbox One, Wii U & Handhelds - Release-Liste 7. bis 13. November 2016

Diese Spiele haben ihren Release in der Woche vom 7. bis 13. November.

Vom 7. bis zum 13. November erwartet uns eine überschaubare Release-Woche. Am Dienstag kommen unter anderem zwei PSVR-Titel, darunter Eagle Flight, am Donnerstag Yesterday Origins und am Freitag erscheint mit Dishonored 2: Das Vermächtnis der Maske der wohl klangvollste Titel in dieser Woche.

Dafür stehen im Hardware-Bereich zwei große Releases an: Am 10. November startet die PS4 Pro, das Unboxing dazu gibt es hier, und am 11. November bringt Nintendo die NES Mini-Edition in die Läden.

Nachfolgend findet ihr die Liste mit den Releases für PS4, Xbox One und Wii U sowie Handhelds in der Woche vom 7. November bis 13. November.

Disclaimer: Releases können sich kurzfristig ändern. Diese Liste erhebt außerdem keinen Vollständigkeitsanspruch. Sollten sich Daten ändern oder neue Spiele hinzukommen, aktualisieren wir diese Liste gegebenenfalls.

Dienstag, 8. November

Donnerstag, 10. November

Freitag, 11. November

Worauf freut ihr euch in dieser Woche am meisten?