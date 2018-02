Neue Spiele für PS4, Xbox One, Switch & Co. - Release-Liste 12. bis 18. Februar

Ordentlich was los in der Woche vom 12. bis zum 18. Februar. Neben etlichen Switch-Releases (zum Beispiel die Umsetzungen von Bayonetta 1 und Bayonetta 2) erscheinen unter anderem auch der neueste Teil der Dynasty Warriors-Reihe, die Konsolenumsetzung des bereits auf dem PC gefeierten Owlboy, sowie das Rollenspiel Kingdom Come: Deliverance für PS4 und Xbox One.

Disclaimer: Releases können sich kurzfristig ändern. Diese Liste erhebt außerdem keinen Vollständigkeitsanspruch. Sollten sich Daten ändern oder neue Spiele hinzukommen, aktualisieren wir diese Übersicht gegebenenfalls.

Dienstag, 13. Februar 2018

Donnerstag, 15. Februar 2018

ACA NeoGeo: Fatal Fury 3 (Switch)

Aqua Kitty UDX (Switch)

Billiard (Switch)

Escape Trick: 35 Fateful Enigmas (Switch)

Fat Dragons (3DS, Wii U)

Machine Knight (3DS)

Samurai Aces for Nintendo Switch (Switch)

Secret of Mana Remake (PS4, PS Vita)

TorqueL: Physics Modified Edition (Switch)

WanderjahR: TryAgainOrWalkAway (Switch)

Xeodrifter (Switch)

Freitag, 16. Februar 2018

Bayonetta (Switch)

Bayonetta 2 (Switch)

Fe (PS4, Xbox One, Switch)

Joe Dever's Lone Wolf (Switch)

Radiant Historia: Perfect Chronology (3DS)

The Longest Five Minutes (Switch)

