Neue Spiele für PS4, Xbox One, Switch & Co. - Release-Liste 12. bis 18. März

In der Woche vom 12. bis zum 18. März stehen einige Release für PS4, Xbox One, Nintendo Switch & Co. an. Unter anderem ballert und kämpft sich Dante in der Devil May Cry HD Collection auf die PS4 und Xbox One, das Aufbauspiel Surviving Mars steht an und am Freitag erscheinen Burnout Paradise Remastered und Kirbys-Switch-Debüt Kirby: Star Allies. Weitere März-Releases seht ihr in unserer kommentierten Monatsvorschau.

Disclaimer: Releases können sich kurzfristig ändern. Diese Liste erhebt außerdem keinen Vollständigkeitsanspruch. Sollten sich Daten ändern oder neue Spiele hinzukommen, aktualisieren wir diese Übersicht gegebenenfalls.

Dienstag, 13. März 2018

Mittwoch, 14. März 2018

Tesla vs. Lovecraft (PS4)

Donnerstag, 15. März 2018

ACA NeoGeo: Aero Fighters 3 (Switch)

BINGO for Nintendo Switch (Switch)

Enchanting Mahjong Match (Switch)

Neonwall (Switch)

Sparkle 3 Genesis (Switch)

Surviving Mars (PS4, Xbox One)

The Long Reach (Switch)

Toon War (WiiU)

Witch & Hero 3 (3DS)

World Neverland: Elnea Kingdom (Switch)

Freitag, 16. März 2018

Beast Quest (PS4, Xbox One)

Burnout Paradise Remastered (PS4, Xbox One)

Kirby: Star Allies (Switch)

Tesla vs. Lovecraft (Xbox One)

Welche Spiele kauft ihr euch in dieser Woche?