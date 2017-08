Neue Spiele für PS4, Xbox One, Switch & Co. - Release-Liste 14. bis 20. August

Wir nähern uns mit Riesenschritten der gamescom in Köln und in der Woche, bevor es losgeht, gibt es eine ganze Reihe von Releases. Unter anderem kommen im Zeitraum vom 14. bis 20. August die PS4-Version von Cities: Skylines, Sonic Mania sowie die Switch-Version von Troll and I. Gegen Ende der Woche legen dann die Agents of Mayhem los, es kommen zwei neue Titel für den 3DS und die Xbox-Version von Thumper erscheint.

Nachfolgend findet ihr die Liste mit den Releases für PS4, Xbox One, Nintendo Switch sowie Handhelds in der Woche vom 14. bis 20. August 2017.

Weitere Releases gibt es in unserer kommentierten Video-Monatsvorschau für den August 2017.

Disclaimer: Releases können sich kurzfristig ändern. Diese Liste erhebt außerdem keinen Vollständigkeitsanspruch. Sollten sich Daten ändern oder neue Spiele hinzukommen, aktualisieren wir diese Übersicht gegebenenfalls.

Dienstag, 15. August

Mittwoch, 16. August

Donnerstag, 17. August

ACA NeoGeo: Magician Lord (Switch)

Chicken Wiggle (3DS)

Little Adventure on the Prairie (3DS)

Freitag, 18. August

Welche(s) Spiel(e) kauft ihr euch diese Woche?