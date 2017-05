Neue Spiele für PS4, Xbox One, Switch & Co. - Release-Liste 15. bis 21. Mai

Diese Spiele erscheinen in der Woche vom 15. bis 21. Mai.

In dieser Woche erscheinen unter anderem The Surge für PS4 und Xbox One, der PSVR-Shooter Farpoint, das 3DS-Rollenspiel Fire Emblem Echoes: Shadows of Valentia und das Fighting Game Injustice 2. Zu all diesen Titeln findet ihr zeitnah Tests auf gamepro.de

Nachfolgend findet ihr die Liste mit den Releases für PS4, Xbox One, Nintendo Switch, Wii U sowie Handhelds in der Woche vom 15. bis 21. Mai.

Disclaimer: Releases können sich kurzfristig ändern. Diese Liste erhebt außerdem keinen Vollständigkeitsanspruch. Sollten sich Daten ändern oder neue Spiele hinzukommen, aktualisieren wir diese Übersicht gegebenenfalls.

Dienstag, 16. Mai

The Surge (PS4, Xbox One)

Mittwoch, 17. Mai

Black & White Bushido (PS4, Xbox One)

Farpoint (PS4/PSVR)

Tango Fiesta (PS4, Xbox One)

Donnerstag, 18. Mai

Freitag, 19. Mai

Weitere Spiele, die im Mai erscheinen, findet ihr in unserem Monatsausblick:

Neue Spiele für PS4, Xbox One, Switch & Co. - Video-Vorschau: Spiele-Releases für Mai 2017

Auf welche Spiele freut ihr euch am meisten?