Neue Spiele für PS4, Xbox One, Switch & Co. - Release-Liste 17. bis 23. Juli

In dieser Woche steht eindeutig die Nintendo Switch im Rampenlicht, denn neben dem potenziellen Mehrspieler-Hit Splatoon 2 erscheinen nach einiger Verzögerung auch das Action-Adventure Cave Story+ sowie Minecraft: Story Mode - The Complete Collection. Unseren Test zu Splatoon 2 findet ihr voraussichtlich morgen auf GamePro.de

Aber auch Spieler auf der PS4 und Xbox One gehen nicht leer aus. So bekommen PlayStation-Zocker unter anderem das Open World-Abenteuer Yonder: The Cloud Catcher, wohingegen Xbox One-Besitzer mit dem Free2Play-Titel Gigantic versorgt werden.

Nachfolgend findet ihr die Liste mit den Releases für PS4, Xbox One, Nintendo Switch sowie Handhelds in der Woche vom 17. bis 23. Juli.

Disclaimer: Releases können sich kurzfristig ändern. Diese Liste erhebt außerdem keinen Vollständigkeitsanspruch. Sollten sich Daten ändern oder neue Spiele hinzukommen, aktualisieren wir diese Übersicht gegebenenfalls.

Dienstag, 18. Juli

Yonder: The Cloud Catcher Chronicles (PS4)

Archangel (PSVR)

Children of Zodiarcs (PS4)

Fallen Legion: Flames of Rebellion (Vita)

Fallen Legion: Sins of an Empire (PS4)

Mittwoch, 19. Juli

Donnerstag, 20. Juli

Gigantic (Xbox One)

Cave Story+ (Switch)

ACA NEOGEO Samurai Shodown (Switch)

Infinite Golf (3DS)

Box Up (Wii U)

Freitag, 21. Juli

