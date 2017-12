Neue Spiele für PS4, Xbox One, Switch & Co. - Release-Liste 18. bis 24. Dezember

In der Woche vor Weihnachten kommen insbesondere Switch-Besitzer auf ihre Kosten, denn vom 18. bis zum 23. Dezember bekommt Nintendos Hybrid-Konsole etliche Umsetzungen und Indie-Titel spendiert, darunter zum Beispiel die Ports von Enter the Gungeon und Brawlout. Für den 3DS erscheint zudem die Minispielsammlung Mario Party: The Top 100.

Disclaimer: Releases können sich kurzfristig ändern. Diese Liste erhebt außerdem keinen Vollständigkeitsanspruch. Sollten sich Daten ändern oder neue Spiele hinzukommen, aktualisieren wir diese Übersicht gegebenenfalls.

Montag, 18. Dezember

60 Seconds (Switch)

Enter the Gungeon (Switch)

Floor Kids (Switch)

Dienstag, 19. Dezember

Brawlout (Switch)

Crawl (Switch)

DragonFangZ: The Rose & Dungeon of Time (Switch)

Mittwoch, 20. Dezember

Future War: Reborn (Xbox One)

Raining Blobs (Xbox One)

Donnerstag, 21. Dezember

Blossom Tales: The Sleeping King (Switch)

Breakout Defense 2 (Switch)

FruitFall Crush (Switch)

Guns, Gore and Cannoli (Switch)

Max: The Curse of Brotherhood (Switch)

Mutter hat mein Spiel versteckt! (Switch, 3DS)

Plague Road (Switch)

Puzzle Box Maker (Switch)

The Deer God (Switch)

Tiny Metal (PS4, Switch)

Tiny Troopers: Joint Ops XL (Switch)

Freitag, 22. Dezember

Arcade Archives: VS. Super Mario Bros (Switch)

Mario Party: The Top 100 (3DS)

Heart & Slash (Switch)

Samstag, 23. Dezember

Hammerwatch (Switch)

Noch mehr Spiele im Dezember zeigen wir euch in unserem Monatsvorschau-Video: