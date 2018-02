Neue Spiele für PS4, Xbox One, Switch & Co. - Release-Liste 19. bis 25. Februar

In dieser Woche klingt der Kurzmonat Februar langsam aber sicher bereits aus. Der zweite Monat des Jahres verabschiedet sich mit einigen Releases, darunter etwa The Station für PS4 und Xbox One, die Switch-Umsetzungen von Layers of Fear und PayDay 2: CrimeWave Edition sowie Metal Gear Survive, ein Spinoff im Metal Gear Universum, bei dem ihr als Söldner ums Überleben kämpfen müsst.

Noch mehr Februar-Releases findet ihr in unserer kommentierten Monatsvorschau.

Disclaimer: Releases können sich kurzfristig ändern. Diese Liste erhebt außerdem keinen Vollständigkeitsanspruch. Sollten sich Daten ändern oder neue Spiele hinzukommen, aktualisieren wir diese Übersicht gegebenenfalls.

Dienstag, 20. Februar 2018

Mittwoch, 21. Februar 2018

Layers of Fear (Switch)

Xenon Valkyrie+ (Xbox One)

Donnerstag, 22. Februar 2018

ACA NeoGeo: Magical Drop III (Switch)

Ace of Seafood (Switch)

Arcade Archives: Heroic Episode (Switch)

Dragon Sinker (Switch)

Hollow (Switch)

Metal Gear Survive (PS4, Xbox One)

Pac-Man Championship Edition 2 Plus (Switch)

Radiation Island (Switch)

RTO 2 (3DS)

Spacecats with Lasers (Switch)

Steamworld Dig 2 (3DS)

Superola and the Lost Burgers (Switch)

Typoman (Switch)

Freitag, 23. Februar 2018

Welche Spiele kauft ihr euch in dieser Woche?