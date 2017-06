Neue Spiele für PS4, Xbox One, Switch & Co. - Release-Liste 19. bis 25. Juni

Die E3 in Los Angeles vorbei, in dieser Woche geht es nach einer knappen Woche Ausnahmezustand gemütlich mit einigen Releases für die Konsolen weiter. Am Dienstag erscheint zum Beispiel Final Fantasy 14 Online: Stormblood für die PS4, am Donnerstag die Switch-Version von Oceanhorn: Monster of Uncharted Seas und am Freitag die Konsolenfassungen von Dead by Daylight und Micro Machines World Series für PS4 und Xbox One.

Außerdem haben auch einige andere Spiele ihren Release, darunter Nex Machina für die PS4, Cave Story+ für Nintendo Switch und Ever Oasis für den 3DS. Und wenn ihr Lust auf virtuelles Schach habt, solltet ihr euch Ultra Chess mal genauer anschauen - der Titel erscheint am Freitag auf der Xbox One.

Nachfolgend findet ihr die Liste mit den Releases für PS4, Xbox One, Nintendo Switch, Wii U sowie Handhelds in der Woche vom 19. bis 25. Juni.

Alle Highlights der E3 auf einen Blick in der Übersicht

Disclaimer: Releases können sich kurzfristig ändern. Diese Liste erhebt außerdem keinen Vollständigkeitsanspruch. Sollten sich Daten ändern oder neue Spiele hinzukommen, aktualisieren wir diese Übersicht gegebenenfalls.

Dienstag, 20. Juni

Donnerstag, 22. Juni

ACA Neogeo Fatal Fury 2 (Switch)

Oceanhorn: Monster of Uncharted Seas (Switch)

The Girl and the Robot (Wii U)

Freitag, 23. Juni

Chess Ultra (Xbox One)

Dead by Daylight: Special Edition (PS4, Xbox One)

Ever Oasis (3DS)

Get Even (PS4, Xbox One)

Micro Machines World Series (PS4, Xbox One)

RPG Maker Fes (3DS)

Auf welche Spiele freut ihr euch am meisten?