So langsam aber sicher geht es los mit den großen Releases im Jahr 2018. In dieser Woche gehen unter anderem Dragon Ball FighterZ und Monster Hunter World an den Start, außerdem erscheinen der VR-Titel The Inpatient für die PS4, Railway Empire, der Hüpfer Celeste sowie ein ganzer Schwung neuer Switch-Titel.

Disclaimer: Releases können sich kurzfristig ändern. Diese Liste erhebt außerdem keinen Vollständigkeitsanspruch. Sollten sich Daten ändern oder neue Spiele hinzukommen, aktualisieren wir diese Übersicht gegebenenfalls.

Montag, 22. Januar 2018

Dienstag, 23. Januar 2018

Iconoclasts (PS4, PS Vita)

Lost Sphear (PS4, Switch)

OK K.O.! Neue Helden braucht die Welt (Xbox One)

Shu (Switch)

Mittwoch, 24. Januar 2018

Donnerstag, 25. Januar 2018

ACA NeoGeo: World Heroes 2 (Switch)

Arcade Archives: Kid Niki Radical Ninja (Switch)

Celeste (Switch)

Dustoff Heli Rescue 2 (Switch)

Fantasy Hero: Unsigned Legacy (Switch)

Island Flight Simulator (Switch)

Space Dave! (Switch)

Super One More Jump (Switch)

Strikers 1945 II (Switch)

Tachyon Project (Switch)

Tennis (Switch)

Zero Gunner 2 (Switch)

Freitag, 26. Januar 2018

Noch mehr Spiele im Januar zeigen wir euch in unserem Monatsvorschau-Video:

Welche Spiele holt ihr euch in dieser Woche?