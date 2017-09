Neue Spiele für PS4, Xbox One, Switch & Co. - Release-Liste 4. bis 10. September

Ganz klar: Der größte Name in dieser Release-Woche ist Destiny 2. Der Shooter von Bungie und Activision erscheint am Mittwoch, den Preload könnt ihr bereits jetzt starten. Außerdem erscheinen in dieser Woche unter anderem Knack 2 für die PS4, die Switch-Version von Lego Worlds und Monster Hunter Stories für den 3DS.

Nachfolgend findet ihr die Liste mit den Releases für PS4, Xbox One, Nintendo Switch sowie Handhelds in der Woche vom 4. bis 10. September 2017.

Weitere September-Releases könnt ihr in unserer kommentierten Monatsvorschau sehen

Disclaimer: Releases können sich kurzfristig ändern. Diese Liste erhebt außerdem keinen Vollständigkeitsanspruch. Sollten sich Daten ändern oder neue Spiele hinzukommen, aktualisieren wir diese Übersicht gegebenenfalls.

Dienstag, 5. September

Mittwoch, 6. September

Destiny 2 (PS4, Xbox One)

Donnerstag, 7. September

ACA NeoGeo: Blue's Journey (Switch)

Crystareino (3DS)

Earthlock: Festival of Magic (Wii U)

Lego Worlds (Switch)

Lichtspeer: Double Speer Edition (Switch)

NeuroVoider (Switch)

Physical Contact 2048 (Switch)

The Binding of Isaac: Rebirth (Switch)

The Bridge (Switch)

The Gem Collector (Wii U)

Freitag, 8. September

Welche(s) Spiel(e) kauft ihr euch diese Woche?