Nex Machina - Entwickler planen "Pure Arcade Mode", Spieler zahlen 25 Cent pro Leben

Mit dem Twinstick-Shooter Nex Machina haben die Entwickler von Housemarque abermals bewiesen, dass sie ein Händchen für Retro-Action haben, die an die alten Arcade-Hallen erinnert, in denen wir damals unser erspartes Kleingeld verpfeffert haben. Offenbar geben sich die Finnen aber noch nicht zufrieden und wollen in Zukunft sogar einen Modus anbieten, der Spieler echtes Geld abknöpft.

Im Gespräch mit Gamasutra verriet Mikael Haveri, Head of Publishing bei Housemarque, dass die Entwickler jede Menge Ideen haben, die sie in den nächsten Monaten umsetzen wollen. Ein Punkt auf dieser Liste ist der sogenannte "Pure Arcade Mode", der Spieler zurück in die 1980er Jahre versetzen und sie pro Leben 25 Cent kosten soll.

Das soll einerseits einen zusätzlichen Schwierigkeitsgrad für Profi-Spieler bieten, habe aber auch den positiven Nebeneffekt, dass das Studio dadurch unterstützt werden kann. Haveri machte aber deutlich, dass dieser Modus die bisherigen, "kostenlosen" Spielmodi nicht ersetzen wird und nur als Zusatz gedacht ist.

Die "pay to play"-Idee bietet zahlungswilligen Spielern eigene Leaderboards und erinnert dabei an den Permadeath-Modus aus Diablo III, der eben ganz besonders schmerzt, wenn ein Fehler passiert. Mit den zusätzlichen Einnahmen könnte laut Haveri auch ein eSport-Turnier zu Nex Machina finanziert werden, wodurch der kompetetive Aspekt des Twinstick-Shooters gefördert werden kann.

