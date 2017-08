Nicalis - Neue Switch-Spiele vom Entwickler von Cave Story und Binding of Isaac geplant

Nicalis, das Studio hinter Spielen wie The Binding of Isaac: Afterbirth und Cave Story, plant offenbar eine ganze Reihe von neuen Switch-Veröffentlichungen. Das hat Nicalis-Mitarbeiter Tyrone Rodriguez in einem Interview mit IndieObscura verraten. Rodriguez sagte dabei:

"Wir haben mehrere Spiele, die für die Switch noch in diesem Jahr herauskommen, manche davon sind bereits bekannt, andere dagegen brandneu. Ihr müsst abwarten und schauen."

Nicalis hat auf der Switch bereits The Binding of Isaac: Afterbirth+ und Cave Story+ veröffentlicht, außerdem kommen in naher Zukunft auch Blade Strangers und The End is Nigh auf die Nintendo-Konsole.