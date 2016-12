NieR: Automata - Kostenlose Demo schon bald im PSN Store

Nier: Automata

Bis das Action-Rollenspiel NieR: Automata in Deutschland erscheint, dauert es noch ein wenig. Bislang ist das PS4-Spiel für den 10. März 2017 eingeplant. Wie es scheint, können wir uns aber dennoch schon sehr bald ein eigenes Bild von NieR: Automata machen. Am 22. Dezember wird eine spielbare Demo veröffentlicht, die wir einfach aus dem PSN Store herunterladen können.

The #NieR Automata playable demo will be available worldwide on 22nd December 2016 on PSN! pic.twitter.com/Gtv5RyEJks