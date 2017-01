Ninja Spinki Challenges!! - Flappy Bird-Macher meldet sich mit neuem Spiel zurück

Ninja Spinki Challenges ist das neue Spiel der Flappy-Bird-Macher.

Könnt ihr euch noch an das Mobile-Spielchen Flappy Bird aus dem Jahr 2013 erinnern, in dem ihr einen schwerfälligen Gockel mit Stummelflügelchen durch einen Hindernisparcours lotsen musstet? Das Handy-Spiel wurde aufgrund der simplen Mechanik sowie des extrem frustrierenden Schwierigkeitsgrads zum Suchtfaktor - und zum Massen-Phänomen.

Nun meldet sich der Entwickler Dong Nguyen in Zusammenarbeit mit Obokaidem mit einem neuen Spiel zurück, und natürlich werden mal wieder eure Reaktionszeit und Geschicklichkeit gefordert.

In Ninja Spinki Challenges!! müsst ihr mit einem kleinen Ninja einzelne Herausforderungen bestehen. So flitzt ihr vor heranrollenden Stachelkugeln davon, weicht Kanonenkugeln aus oder schmettert bösen Ninjas Shuriken-Wurfsterne an die Rübe. Die Touchscreen-Steuerung ist wie bei Flappy Bird sehr simpel, aber auch der Ninja reagiert sehr sensibel auf die kleinsten Wischgesten - daher kommt auch der hohe Schwierigkeitsgrad.

Insgesamt gibt es sechs verschiedene Minispiele, bei denen ihr eine gewisse Zeit überleben müsst. Für jede der sechs Herausforderungen gibt's fünf Schwierigkeitsgrade mit mehr Gegnern, kürzeren Reaktionszeiten und einem längeren Zeitlimit zum Durchhalten.

Ninja Spinki Challenges bietet sechs Minispiele im Challenge- sowie im Endless-Mode.

Nach dem Durchspielen schaltet ihr zudem den Endless-Mode für jede Challenge frei. Hier könnt ihr euer wahres Geschick beweisen und euren Highscore mit Freunden vergleichen.

Ninja Spinki Challenges!! steht ab sofort kostenlos im App Store für iOS sowie im Google Play Store zum Download bereit. Der Titel bietet keinerlei in-App-Käufe und wird ausschließlich durch Werbung finanziert. Zuvor veröffentliche Dong Nguyen übrigens Swing Copters.