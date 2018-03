Nachdem Nintendo-Fans lange warten und sich mit verschiedensten Gerüchten herumschlagen mussten, hat das japanische Unternehmen nun endlich den Termin der nächsten "großen" Nintendo Direct bekannt gegeben.

Am 8. März 2018 ist es soweit. Um 23 Uhr unserer Zeit findet die Nintendo Direct statt. Die Präsentation wird weltweit übertragen und soll eine halbe Stunde dauern. Über den offiziellen Youtube-Kanal von Nintendo könnt ihr euch den Livestream anschauen. Ihr findet den Stream unten.

Pokémon Switch & Metroid Prime 4 unwahrscheinlich

Auf der Nintendo Direct erfahren wir, was "in den nächsten Monaten für Nintendo Switch und Systeme der Nintendo 3DS-Familie geplant ist", heißt es auf der offiziellen Website von Nintendo. Bislang hat der Konzern bestätigt, dass wir weitere Details zu Mario Tennis Aces erwarten können. Möglicherweise wird ausführliches Gameplay zum abgedrehten Tennis-Spiel vorgestellt. Aber welche Spiele zeigt Nintendo darüber hinaus?

Darüber lässt sich bislang nur spekulieren. Für viele Fans wäre es natürlich wünschenswert, dass wir im Zuge der Nintendo Direct Neuigkeiten zu Metroid Prime 4 und Pokémon Switch erfahren und Gameplay zu Gesicht bekommen. Beide Switch-Titel warten außerdem auf ein Release-Datum.

Allerdings halten wir es eher für unwahrscheinlich, dass Pokémon Switch und Metroid Prime auf der kommenden Direct gezeigt werden, da Nintendo in den letzten Jahren nie so weit vor Veröffentlichung große Spiele ausführlich präsentiert hat. Zu Pokémon Switch wäre darüber hinaus eine gesonderte "Pokémon Direct" denkbar. Wer sich erinnert: Zur Pokémon Direct im Februar 2016 hat The Pokémon Company die beiden Editionen Pokémon Sonne und Mond angekündigt.

Yoshi braucht einen Namen und Release-Termin!

Gut möglich ist hingegen, dass Nintendo den endgültigen Titel des nächsten Yoshi-Teils enthüllt, der bislang mit dem Arbeitstitel Yoshi für Nintendo Switch durchs Netz hüpft, und zudem auch einen konkreten Release nennt. Zudem wartet auch The World Ends with You - Final Remix auf einen Releasetermin.

Und vielleicht erfahren wir am 8. März auch, ob an den Gerüchten um Diablo 3 für die Switch wirklich etwas dran ist. Wobei auch das eher unwahrscheinlich ist, schließlich soll Diablo 3 frühestens 2019 erscheinen.

Was meint ihr, zeigt Nintendo auf der Direct?