Nintendo DS - So sah die unveröffebntlichte erste Version des Handhelds aus

Nintendo DS-Prototyp (Evan Amos)

Der passionierte Konsolen-Fotograf Evan Amos gewährt uns einige Blicke auf einen Nintendo DS-Prototypen, der so nie in den Handel gekommen ist. Es handelt sich um eine der allerersten Versionen des Handhelds, die zum Beispiel auch bei der Ankündigung auf der E3 2004 vorgestellt wurde.

Some high-resolution pictures of the original Nintendo DS design courtesy of Nintendo's FCC filing. pic.twitter.com/8FZIztjXT4