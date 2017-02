Nintendo Entertainment System - Fan spielt alle 714 NES-Spiele in drei Jahren durch

The Mexican Runner will der erste Spieler der Welt sein, der alle NES-Titel durchgespielt hat.

"Ich war wie ein Kind, mit der Idee, einen Berg zu besteigen, ohne über jegliche Konsequenzen nachzudenken - und ich machte es. Als ich etwa beim fünfzigsten Spiel angelangt war, realisierte ich, dass das Projekt Jahre dauern würde."

Das erzählt Piotr Delgado "The Mexican Runner" Kusielczuk dem Kotaku-Redakteur Jason Schreier in einer Mail. Seit Mai 2014 befindet sich der Speedrunner und Videospiel-Fan auf einer vermeintlich unlösbaren Quest: Er will jedes einzelne NES-Spiel durchspielen - von Donkey Kong bis Miracle Piano Teaching System, einen Simulator, der ihn in 91 Stunden das Klavierspielen beibrachte.

Miracle Piano Teaching System schenkte er mit Abstand die meiste Zeit. Circa 39 beschäftigte sich Kusielczuk mit dem Billard-Spiel Championship Pool, 37 mit dem Shoot 'em Up Ikari Warriors und 16 mit Q*Bert. Spiele, die nicht "gewonnen" werden können oder ein striktes Ende haben, spielte Kusielczuk so lange, bis sich Inhalte wiederholten oder er keinen Fortschritt mehr verzeichnen konnte.

Ganze 714 NES-Spiele standen auf Kusielczuks Liste. Davon wurden 679 in Nordamerika veröffentlicht und 35 in Europa. Voraussichtlich kommenden Sonntag wird er seine Quest mit Super Mario Bros. 3 abschließen - nach drei Jahren und hunderten von Spielstunden. Das große Finale seines Projekts streamt er am 26. Februar auf seinem Twitch-Kanal. Die Highlights könnt ihr euch auf seinem YouTube-Channel ansehen.

Er habe nie einen Gedanken daran verschwendet, aufzugeben, schreibt er Jason Schreier. Der Gedanke daran, der erste zu sein, der jemals alle NES-Spiele durchgespielt hat, habe ihn bis zum Schluss motiviert.

Was haltet ihr von Kusielczuks Quest?