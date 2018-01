SNES Classic Mini inklusive 10 Euro Gutschein - Bei Saturn im Angebot für 99,99 Euro

Die Nintendo SNES Classic Mini war zum Verkaufsstart sehr schnell vollständig vergriffen. Immer wieder gab es neue Kontingente, die wiederum zügig ausverkauft waren. Mittlerweile hat sich die Lage etwas entspannt, dennoch verlangen viele Händler mehr als den UVP von 99,99 Euro.

Bei Saturn bekommt ihr nun ein interessantes Angebot. Aufgrund der sogenannten "Start was Wochen" erhaltet ihr die SNES Classic Mini für 99,99 Euro und dazu einen 10 Euro Saturn-Gutschein. Den Gutschein aus der Aktion erhaltet ihr ab dem 21. Februar per E-Mail. Dieser ist außerdem nur einmalig ab einem Mindesteinkaufswert in Höhe des Couponwerts + 0,01 € einlösbar.

Die SNES Mini wird mit zwei Controllern ausgeliefert und im Gegensatz zur NES Mini sind die Kabel der Controller deutlich länger. Die Retro-Konsole bietet euch zudem 21 vorinstallierte Spiele mit Klassikern wie Super Mario World, Star Fox, F-Zero oder Super Mario Kart. Zudem ist mit Star Fox 2 ein bislang unveröffentlichter Titel dabei.

