Nintendo Switch - Anspiel-Event im Januar

Am 13. Januar 2016 findet in New York ein Anspiel-Event für die Nintendo Switch statt.

Noch vor dem eigentlichen Release wird es für einige Leute möglich sein, die Nintendo Switch etwas genauer unter die Lupe zu nehmen - zumindest in den USA.

Wie Nintendo jetzt bekannt gegeben hat, wird am 13. Januar 2017 ein Event in New York stattfinden, zu dem unter anderem Handelspartner und Medienvertreter eingeladen sind. Im Rahmen dieser Veranstaltung können die Besucher erstmals mit der Nintendo Switch spielen. Ein konkreter Veranstaltungsort ist allerdings noch nicht bekannt.

Ebenfalls am 13. Januar veranstaltet Nintendo bekanntlich einen Live-Stream mit der ausführlichen Präsentation der Nintendo Switch. Dabei soll es dann unter anderem auch konkrete Details zum Verkaufspreis sowie dem Spiele-Lineup geben.

