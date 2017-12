Nintendo Switch-Bundles im Last-Minute-Angebot - Weitere Angebote bei Amazon

Nur noch für wenige Stunden bekommt ihr bei den Last-Minute-Angeboten von Amazon die Nintendo Switch im Bundle günstiger. Allen voran könnt ihr euch auf diese Art die Switch zusammen mit The Legend of Zelda: Breath of the Wild für 339 Euro holen. Das neue Zelda gehört sicherlich zu den Spielen, die man nicht verpasst haben sollte. In diesem Bundle bekommt ihr die graue Edition der Switch.

Neben diesem Bundle gibt es noch zwei weitere, bei denen ihr die bunte Edition der Nintendo Switch bekommt. Hier habt ihr die Wahl die Konsole zusammen mit Splatoon 2 oder mit 1-2-Switch zu holen.

Nintendo Switch Grau + The Legend of Zelda: Breath of the Wild für 339 Euro

Weitere Angebote

Des Weiteren gibt es die PlayStation Plus Mitgliedschaft über 12 Monate billiger. Dazu sind noch weitere Spiele und Filme reduziert.

Alle Angebote von Amazon