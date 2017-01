Nintendo Switch - Double Fine will Psychonauts 2 für die Konsole bringen

Psychonauts 2 könnte auch auf Nintendo Switch kommen.

Die Entwickler von Double Fine würden ihr zukünftiges Actionspiel Psychonauts 2 liebend gern für die Nintendo Switch umsetzen. Das geht aus Double Fines offiziellem Twitter-Account hervor, nachdem ein Fan nach einer möglichen Switch-Version fragte.

Demzufolge sei Psychonauts 2 für Nintendo Switch "sehr wahrscheinlich", da man ohnehin so viele Plattformen wie möglich abdecken wolle.

@Bier_hylian Very possibly for psychonauts 2, I believe we’d like to hit up as many platforms as we can with that one!

Allerdings solltet ihr einen Jubelschrei noch unterdrücken, denn in einem weiteren Tweet stellte Double Fine klar, dass es derzeit keine Pläne für eine Switch-Umsetzung gebe. Dies könne sich aber in Zukunft ändern.

@Bier_hylian clarifying this as it’s getting newsed: we have no existing plans for a Switch version, but it is possible we might later on!