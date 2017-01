Nintendo Switch - EA freut sich über besseren Third Party-Support von Nintendo

Nintendo Switch

Eines der größten Probleme der Nintendo Wii U war auf jeden Fall der mangelnde Third Party-Support, der für große Lücken im Releaseplan sorgte, wenn Nintendo nicht gerade selbst Spiele veröffentlichte. Mit der Nintendo Switch soll das ja nun bekanntlich besser werden und Nintendo teilte freudig die Liste der Publisher, die die neue Konsole ebenfalls unterstützen wollen.

Offenbar ist auch EA begeistert von der neuen Ausrichtung und der leichteren Zusammenarbeit mit Nintendo. Zumindest gab sich Patrick Söderlund im Gespräch mit der japanischen Famitsu (via Nintendo Everything) sehr zufrieden:

"Ihre Herangehensweise ist deutlich anders als alles, was sie in der Vergangenheit gemacht haben – sie haben von Beginn der Switch-Entwicklung an auf EA, Activision und andere Konzerne gehört und dadurch waren wir die ganze Zeit am Prozess beteiligt. Sie arbeiten mit uns zusammen, weil sie garantieren wollen, dass ihre Konsole erfolgreich wird. Die Geschäftsbeziehungen zu Nintendo sind sehr wichtig für uns. Wir wollen mehr und mehr Spiele für Jedermann veröffentlichen."