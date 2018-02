Nintendo Switch für 289 Euro - Xbox One S-Bundles & Controller stark reduziert, Saturn-Deals

An diesem Wochenende könnt ihr euch einige wirklich gute Gaming-Angebote bei Saturn sichern. Die sogenannten Weekend-Deals beinhalten Bundles für die Xbox One S und Xbox One-Controller für 37 Euro. Außerdem erwarten euch Destiny 2 für PS4 und Xbox One, sowie die Nintendo Switch für nur 289 Euro.

Erste Angebote sind bereits ausverkauft, sodass ihr euch nicht zu lange Zeit lassen solltet. Die Angebote gelten jeweils bis Montag um 9 Uhr MEZ oder solange der Vorrat reicht. Neben Konsolen und Spielen erwarten euch Smartphones, Fernseher und weitere Technik-Angebote.

Wer bisher noch auf die Nintendo Switch verzichtet hat, sollte sie sich nun ganz genau anschauen. Spiele wie Super Mario Odyssey oder Zelda: Breath of the Wild gehören in jede Gaming-Sammlung.

Nintendo Switch Neon-Rot / Neon Blau für 289 Euro

Nintendo Switch Grau für 289 Euro

Weitere Weekend-Deals

Alle Weekend-Deals auf einen Blick