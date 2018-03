Nintendo Switch für nur 288 Euro - Schnapp des Tages bei MediaMarkt

Nur noch bis 23:59 Uhr habt ihr Zeit euch die Nintendo Switch in Neon-Rot / Neon-Blau oder in Grau besonders günstig zu sichern. Im "Schnapp des Tages" kostet sie bei MediaMarkt nur 288 Euro. Hierbei handelt es sich laut Idealo-Preisvergleich um den aktuellen Bestpreis. Zudem wurde dieser Preis bisher noch nie unterboten, sodass ihr hier ein echtes Schnäppchen machen könnt.

Mit der Nintendo Switch erhaltet ihr Zugriff auf herausragende Spiele wie The Legend of Zelda: Breath of the Wild oder Super Mario Odyssey. Beide gehören zu den besten Spielen des Jahres.

Nintendo Switch Neon-Rot / Neon-Blau für 288 Euro

Nintendo Switch Grau für 288 Euro

Weitere Angebote

Ebenfalls im Schnapp des Tages bekommt ihr das Huawei Mate 10 Pro für nur 499 Euro. Das Smartphone bietet euch 128 GB Speicher, Android 8.0, eine 20 Megapixel-Kamera, 6 GB RAM und eine Bildschirmdiagonale mit 6 Zoll.