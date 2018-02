Aktuell kursieren wieder Gerüchte zu einer neuen Nintendo Direct-Veranstaltung durch das Netz, die noch Mitte Februar über die Bühne gehen soll und größer ausfallen könnte, als die Nintendo Direct Mini im Januar. Jetzt gießt das LinkedIn-Profil eines Bandai Namco-Mitarbeiters noch mehr Öl ins Feuer, denn angeblich arbeitet das Team in Singapur gleich an zwei Exklusivtiteln für die Nintendo Switch.

Ein Screenshot, der dem LinkedIn-Profil (via Finger Guns) entnommen ist, zeigt die Projekte eines Lead Designers, der sei Mai 2016 bei den Bandai Namco-Studios in Singapur angestellt ist. Besonders interessant sind hier die Arbeiten an dem bisher unangekündigten Ridge Racer 8 sowie einem Nintendo Switch-exklusiven First Person-Shooter.

Der letzte Konsolen-Ableger der kultigen Ridge Racer-Reihe erschien 2012, der letzte Teil für eine Nintendo-Heimkonsole war Ridge Racer 64 von 1999. Sollte Ridge Racer 8 also wirklich ein Exklusivtitel für die Nintendo Switch werden, wäre das durchaus eine Überraschung. Der exklusive First Person-Shooter, der ebenfalls aufgelistet ist, könnte laut Gerüchten hingegen Metroid Prime 4 sein.

Da die Entwickler der Retro Studios offenbar nicht an dem Sequel beteiligt sind, steht die Frage des Developers noch im Raum. Allerdings ist hier die Rede von einer unangekündigten IP, die Existenz von Metroid Prime 4 ist allerdings schon länger bekannt. Unklar ist hingegen, wie aktuell das LinkedIn-Profil ist und regelmäßig es gepflegt wird.

Bandai Namco arbeitet laut eigenen Aussagen an drei größeren Exklusivtiteln für die Nintendo Switch, die im Frühjahr und Sommer 2018 erscheinen sollen.