Schon Wochen vor der Nintendo Direct-Veranstaltung im Januar 2018, haben Fans sich an Gerüchten festgehalten und jeden Tweet auf den Kopf gestellt, der eine Bestätigung des Events hätte sein können. Nun scheint die Vorfreude wieder hochzukochen, denn angeblich soll uns noch im Februar eine weitere Nintendo Direct erwarten, die zudem wieder etwas größer ausfallen soll.

Hintergrund der Gerüchte ist die Annahme, dass die Nintendo Direct aus dem Januar nur eine Mini-Version war und die eigentliche Veranstaltung, die auch Updates zu größeren First Party-Titeln enthält, noch folgen soll. Auch wir haben darüber berichtet, dass eine umfangreichere Nintendo Direct möglich sei und dass es Gerüchte zu einer Veranstaltung im Februar gibt.

Ende Januar teilte ein spanischer Insider auf Twitter, dass die große Nintendo Direct-Veranstaltung eigentlich ebenfalls im Januar kommen sollte. Aufgrund von Verzögerungen mit der Nintendo Switch-Firmware 5.0 sowie dem Nintendo Switch Online-Service habe sich dann auch die Nintendo Direct nach hinten verschoben.

To be clear.



YES a big Nintendo Direct was planned for January,but because of the 5.0 update and online features,It was delayed to Mid-February,probably between 12-15.



Thats why we got a Mini-Direct on January.



Info verified by 2 different sources.