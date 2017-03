Nintendo Switch - Härtetest: Fan wirft Konsole solange auf den Boden, bis sie kaputt ist

Wie man eine Nintendo Switch in neun Minuten zerstört.

Offenbar bringt jeder Konsolen-Release zerstörungswütige Fans mit sich, die das marktfrische Gerät bis aufs Äußerste testen. Auch die jüngst erschienene Nintendo Switch ist nicht vor dem harten Pflaster der Realität gefeit.

Mehr: Nintendo Switch - Von wegen wenig Spiele: Diese Highlights kommen 2017

YouTuber GizmoSlip hat sich eine Nintendo Switch geschnappt und beantwortet eine Frage, die den Schusseln unter uns besonders unter den Nägeln brennen dürfte: Wie oft können wir die Konsole auf hartem Betonboden fallen lassen, bis sie sich wieder von dieser Welt verabschiedet? Die Antwort lautet: Elf.

Den größten äußeren Schaden tragen die Joy-Con davon. Der Gewinner des Härtetests ist hingegen der Bildschirm, der während der Tortur lediglich ein paar Kratzer bekommt und sich am Ende etwas vom Gehäuse löst, aber nie ganz bricht. Nach dem zehnten Wurf auf den Boden kann GizmoSlip sogar noch The Legend of Zelda: Breath of The Wild spielen. Nach dem elften Mal schaltet sich die Konsole schließlich nicht mehr ein.

Seit dem Release am 3. März 2017 ist die Nintendo Switch bei uns hingegen so lebendig wie eh und je. Alle Infos zum Launch findet ihr hier.