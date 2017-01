Nintendo Switch - King of Fighters '98 & weitere Neo Geo-Klassiker bestätigt

King of Fighters '98

Mit The Legend of Zelda: Breath of The Wild, Super Bomberman R und Co. erwarten uns zwar nur eine handvoll Launch-Titel für Nintendos neue Konsole, die Liste der bestätigten Nintendo Switch-Spiele wird aber trotzdem immer länger.

Wie die Famitsu (via Engadget) berichtet, dürfen wir uns nun auf eine Reihe Neo Geo-Klassiker freuen, die der japanische Publisher Hamster Corp. in einer Arcade Archive-Collection weltweit auf die Nintendo Switch bringen wird.

Den Anfang soll im März das Kampfspiel King of Fighters '98 machen. Danach sollen weitere Neo Geo-Klassiker, darunter Waku Waku 7, Shock Troopers, World Heroes Perfect und Metal Slug 3 für die Nintendo Switch erscheinen. Um uns noch nostalgischer zu stimmen, dürfen wir jeden dieser Titel in einem speziellen 90er Jahre-Filter erleben, der das körnige Bild eines Röhrenfernsehers nachbildet. Außerdem können wir nun den Schwierigkeitsgrad der Spiele anpassen und uns in Online-Leaderboards mit anderen Spielern vergleichen.

Die Nintendo Switch erscheint weltweit am 3. März 2017. Alle Infos zur neuen Konsole von Nintendo findet ihr hier.