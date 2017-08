Nintendo Switch - US-Verkaufszahlen überholen PS4 & Xbox One im Juli

Nintendos neue Konsole, die Nintendo Switch, schlägt sich aktuell sehr gut im direkten Vergleich mit der Konkurrenz, wenn es um Verkaufszahlen geht. In den USA wurde die Hybrid-Konsole während des vergangenen Monats öfter verkauft als PS4 oder Xbox One. Das berichtet zumindest die NPD Group, die den Verkaufs-Erfolg in weiten Teilen dem Launch von Splatoon 2 zuschreibt. Der Nintendo Switch-Titel stellt laut den Marktanalysten nämlich gleichzeitig auch das Spiel dar, dass sich in den USA im Juli am häufigsten verkauft hat. (via Gamespot)

Insgesamt wurden im Juli in den USA rund 182 Millionen US-Dollar durch Hardware-Verkäufe umgesetzt, was eine Steigerung um 29 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum bedeutet. Laut dem NPD Group-Analysten Mat Piscatella sei das Wachstum in erster Linie der PS4 sowie der Nintendo Switch zu verdanken. Seit Beginn des Jahres seien in den USA insgesamt bereits 1,6 Milliarden Euro durch Hardware-Verkäufe zusammengekommen, was einen Anstieg um 20 Prozent darstellt.

Zubehör und Game Cards haben einen Zuwachs von 9 Prozent im Vergleich zum gleichen Zeitraum des Vorjahres erlebt, auf insgesamt 129 Millionen US-Dollar. Dabei seien Gamepads die treibende Kraft gewesen, sowie insbesondere Zubehör für die Nintendo Switch und Microsofts Xbox One.

