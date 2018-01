Nintendo Switch - Nintendo setzt im ersten Jahr über 17 Mio. Konsolen ab, sagt Analyst

Die Nintendo Switch verkauft sich sehr gut: Laut dem Analysten Hideki Yasuda könnten innerhalb der drei Monate im Zeitraum von Oktober bis Dezember 2017 insgesamt sogar sieben Millionen Einheiten der Nintendo-Konsole über den Ladentisch gegangen sein. Das würde die Gesamt-Verkaufszahlen der Nintendo Switch auf mehr als 14,6 Millionen hochschrauben – innerhalb von nur zehn Monaten. Aktuelle Vorhersagen von Nintendo selbst gehen derzeit noch von 16,7 Millionen verkauften Einheiten bis Ende März aus.

Das könnte bedeuten, dass der Konzern seine Verkaufszahlen-Prognose noch einmal nach oben korrigiert:

Analyst says Nintnedo might have sold 7 million Switch units in Oct-Dec globally, which would bring life-to-date figure at more than 14.6 million. Nintendo reports its 3rd FY-quarter results at the end of this month. pic.twitter.com/qZGGWOKMpB