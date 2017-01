Nintendo Switch - Mario Kart 8 Deluxe-Werbespot lässt uns auf dem Klo spielen

Mario Kart 8 Deluxe - Werbespot

Nintendo schickt sich an, immer wieder zu betonen, dass wir die Nintendo Switch sowohl zu Hause als auch unterwegs nutzen können. In einem neuen Werbespot zum kommenden Switch-Titel Mario Kart 8 Deluxe will uns der Konzern seine neue Konsole mit einem einfachen aber für manche Spieler sicherlich überzeugenden Aspekt schmackhaft machen: Wir können das Tablet der Switch nicht nur mit vor die Tür nehmen, sondern damit auch auf der Toilette spielen.

Besagten Werbespot hat Nintendo auf der offiziellen Facebook-Seite der Nintendo Switch geteilt. Hier könnt ihr euch das Video ansehen:

Die Nintendo Switch erscheint am 3. März 2017. Mario Kart 8 Deluxe indes ist kein Launch-Titel, sondern kommt erst ein paar Wochen später, am 28. April 2017 auf den Markt.

