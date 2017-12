Nintendo Switch - Nintendo erklärt Erfolg auf dem Mobile-Markt & denkt über neue Joy-Cons nach

Die Nintendo Switch blickt auf einen erfolgreichen Start zurück. Nintendos Hybrid-Konsole wurde bisher bereits über zehn Millionen Mal verkauft und konnte sich auf dem Mobile Gaming-Markt auch gegen die Smartphone-Konkurrenz durchsetzen. Was laut Shinya Takahashi und Yoshiaki Koizumi unter anderem an der Wertigkeit liegt, die die Nintendo-Konsole dem Bereich zurückgibt. Im Gespräch mit IGN erklärt der General Manager von Nintendos Entertainment Planning & Development-Abteilung Folgendes:

"Ich denke, wir waren zu der Zeit in der Lage, mit der Nintendo Switch den Wert des tragbaren Gamings wieder neu zu bestätigen. Aber weil es ein Hybrid ist, der beides erlaubt, erlaubt es uns genauso, flexibel [an Konsolen-Gaming] heranzugehen."

Super Mario Odyssey-Produzent Yoshiaki Koizumi sieht die Hardware selbst als möglichen Grund für den Erfolg der Nintendo Switch:

"Ich wollte definitiv all die Möglichkeiten dessen sehen, Controller zu haben, die von der Hardware getrennt werden können, so dass du in einer Menge an unterschiedlichen Umgebungen in der Lage bist, einen davon einer anderen Person zu geben. Ich denke, das repräsentiert wirklich einen unglaublichen Vorteil gegenüber Smartphones."