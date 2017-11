Nintendo Switch Neon-Rot / Blau für 299 Euro - Weitere Angebote im Late-Night-Shopping von Saturn

Saturn hat wieder einmal ein paar sehr interessante Late-Night-Shopping-Angebote. Allen voran könnt ihr euch die Nintendo Switch Neon-Rot / Blau für nur 299 Euro sichern. Nintendos neueste Konsole hat in diesem Jahr mit Zelda: Breath of the Wild und Super Mario Odyssey bereits zwei Spiele erhalten, die ein Kandidat für das Spiel des Jahres sein könnten.

Entsprechend ist das Angebot sicherlich eine Überlegung wert, falls ihr bisher bei der Switch noch gezögert habt. Wer sich zum Beispiel bei Amazon Super Mario Odyssey dazu holt, zahlt somit für die Konsole und das Spiel nur 348,99 Euro. Damit spart ihr gegenüber dem Bundle 11 Euro, wenngleich ihr beim Odyssey-Bundle natürlich andere Farben bei den Joy-Cons habt.

Nintendo Switch Neon-Rot / Blau für 299 Euro bei Saturn

Super Mario Odyssey, Nintendo Switch für 49,99 Euro bei Amazon

Weitere Late-Night-Angebote:

Alle Late-Night-Angebote bei Saturn

Die Angebote gelten nur solange der Vorrat reicht oder bis Donnerstag um 9 Uhr MEZ.