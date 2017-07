Nintendo Switch - NES-Emulator angeblich schon in der Konsolen-Firmware integriert

Schon seit dem Release von Nintendos aktueller Konsole Switch gibt es Vermutungen bezüglich einer Virtual Console-Applikation für das System, mit der man ältere Nintendo-Titel kaufen und spielen kann. Außerdem wurde bereits bekannt gegeben, dass es mit dem im nächsten Jahr startenden Online-Service monatlich Gratis-Titel über die Classic Games Selection geben wird, darunter beispielsweise einige NES-Klassiker.

So verwundert die Meldung nicht, dass ein NES-Emulator quasi schon fest in die Konsole verbaut sein könnte. Laut einem Twitter-Eintrag von Source Gaming haben Modder nämlich einen solchen Emulator gefunden - integriert in die Firmware der Switch. Für zukünftige Virtual-Console-Bemühungen wäre das natürlich ein Vorteil, ob diese Modder-Meldung allerdings wirklich stimmt, ist noch nicht klar.

According to modders who are working on the Switch right now, there is a NES Emulator embedded in the firmware codenamed "flog". pic.twitter.com/HCUbiDGnG6