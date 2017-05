Nintendo Switch - Neue Konsole könnte Wii U schon 2018 überholen

Die Nintendo Switch könnte sich schon im nächsten Jahr öfter verkauft haben als die Wii U.

Díe Nintendo Switch erfreut sich so großer Beliebtheit, dass es beinahe unmöglich ist, eine zu ergattern: Nintendo kommt kaum mit der Produktion hinterher und die Nachfrage ist immens. Wie die Financial Times berichtet, will Nintendo bis Ende März 2018 aber insgesamt 18 Millionen Einheiten der Konsole produziert haben. Sollte diese Größenordnung tatsächlich erreicht werden und sollte Nintendo obendrein auch noch alle Exemplare verkaufen können, überholt die Nintendo Switch bereits in ihrem ersten Jahr die Wii U. (via Destructoid)

Nintendo selbst peilt offiziell 10 Millionen verkaufte Nintendo Switch-Einheiten innerhalb des ersten Jahres an, was durchaus realistisch erscheint. Nichtsdestotrotz gibt es Prognosen, dass Nintendo sogar das Doppelte an Geräten herstellen könnte.

Im ersten Monat nach Release wurde die Nintendo Switch weltweit insgesamt über 2,74 Millionen Mal ausgeliefert und die Nachfrage scheint bisher ungebrochen.

Auf welchen kommenden Switch-Titel freut ihr euch am meisten?

