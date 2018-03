Nintendo Switch - Nindies Showcase angekündigt, Mini Direct kommt nächste Woche

Die große Nintendo Direct, über die Wochen im Voraus spekuliert wurde, mag mittlerweile gelaufen sein, aber das heißt nicht, dass Nintendo nicht doch noch Sachen zu enthüllen hat. Wie auf Twitter bekannt gegeben wurde, wird am Dienstag, den 20. März schon die nächste Nintendo Direct über die Bühne gehen. Dieses Mal stehen die Nindies, also die Indie-Titel, im Fokus.

Tune in 3/20 at 9am PT for a #Nindies Showcase highlighting the hottest upcoming indie games for #NintendoSwitch!



Watch it live here: https://t.co/qcN9Tqh7LZ pic.twitter.com/nbbW5w49uQ